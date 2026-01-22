Vecinos de Alto Comedero denuncian que hace 5 días no tienen agua y reclaman una solución urgente

“Estamos en una situación grave, debido a que son cinco días sin agua”, afirmó el vecino, quien detalló que en algunos casos el suministro aparece solo por minutos durante la madrugada. “Esta mañana dieron el agua de cinco a seis, llené un tacho de 10 litros y el tanque, pero el agua duró hasta las 11”, relató.
Castro explicó que la falta de agua obliga a los vecinos a trasladarse a otros barrios para conseguir lo indispensable. “Tenemos que salir a pedir agua porque no podemos cocinar ni higienizarnos. El tema del baño es muy complicado y también afecta a los vecinos que tienen pollerías o carnicerías, la están pasando bastante mal”, sostuvo.
Según indicó, la problemática alcanza a distintos sectores del barrio. “Las 14 Viviendas, la 330 y la 370 están sin agua. Algunos vecinos ya llevan cuatro días y medio sin suministro, es muy grave”, advirtió. Además, remarcó que la situación también impacta en las mascotas: “Tenemos que decidir si tomamos nosotros el agua o nuestras mascotas”.
Sobre los reclamos, Castro señaló que los vecinos se acercaron a pedir explicaciones, pero no obtuvieron soluciones concretas. “Nos atienden solo los empleados y nos dicen que no hay solución, que esto va a seguir días más o días menos. Eso es muy preocupante”, expresó.
De acuerdo con lo informado, el problema estaría vinculado a arreglos en las cañerías. “Nos dijeron el lunes que en las próximas horas se iba a solucionar, pero ya pasaron varios días”, recordó.
Finalmente, el vecino pidió una respuesta urgente y apeló al diálogo. “El agua es indispensable. Queremos hablar con los responsables y que entre todos nos den una solución urgente”, concluyó, remarcando que los barrios 330, 370 y las 14 Viviendas continúan sin acceso regular al servicio.