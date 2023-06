Primera Nacional.. Cristian Lucchetti no seguirá en Gimnasia de Jujuy

El arquero Cristian Lucchetti no continuará en Gimnasia de Jujuy.

lucchetti -2.jpg

Lucchetti cumplió un año y 6 meses en el lobo y en los últimos partidos no fue tenido en cuenta por el técnico ya que sufrió una lesión en su rodilla y se encuentra en recuperación.

En mediados de julio tuvo la mala fortuna de padecer una lesión en el hombro que llevo una larga recuperación y sin poder estar en en los octavos de final de la Copa Argentina con Gimnasia, fase que no había alcanzado nunca en la historia y siendo figura en los partidos anteriores para llegar a esa instancia.

32avos: Central Córdoba (SdE) 0 (3) - Gimnasia de Jujuy 0 (4)

Rebecchi también se desvinculó

El delantero Lucas Rebecchi, ex Velez Sárfield que llegó en junio del 2022, ya no forma parte del plantel y se suma a la lista de los que el entrenador no tendrá en cuenta para lo que resta del año.

lucas rebecchi.jpg

Gimnasia podrá incorporar refuerzos en junio

Los clubes de la Primera Nacional, Primera B y Primera C podrán incorporar hasta cuatro refuerzos a mitad de año y no dos como estaba estipulado, según lo estableció la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras una reunión del Comité Ejecutivo.

Ante este panorama, la dirigencia de Gimnasia de Jujuy trabaja pensando en engrosar el plantel teniendo en cuenta que habrá jugadores que no serán tenidos en cuenta por Mario Gómez y eso obliga a la búsqueda de refuerzos para compensar las probables bajas.

Si bien no se conocieron nombres ni negociaciones, el objetivo de los dirigentes del albiceleste es buscar calidad y no tanta cantidad.