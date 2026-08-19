El salteño Federico Benítez volverá a dirigir Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Federico Benítez fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para dirigir el partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato, por la Fecha 26 de la Primera Nacional. Será la tercera vez que el árbitro salteño estará a cargo de un encuentro del Lobo en el torneo 2026.

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La terna arbitral se completará con Joaquín Badano como primer asistente, Robertino Rosas como segundo asistente y Enzo Gutiérrez como cuarto árbitro.

AFA confirmó que Federico Benítez será el encargado de dirigir el cruce entre el Lobo y Patronato. El dato particular es que el salteño ya tuvo dos antecedentes con el equipo de Hernán Pellerano en la actual temporada.

En la primera ronda, también dirigió a Gimnasia de Jujuy ante Patronato, en el partido disputado el 5 de abril. En aquella oportunidad, el Lobo ganó 2-0 con goles de Guillermo Cosaro y Hugo Soria.

Luego, Benítez volvió a impartir justicia en el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú, que terminó igualado 1-1. En ese cruce, el árbitro mostró 7 tarjetas y marcó una expulsión.

Estadísticas de tarjetas de Federico Benítez

Federico Benítez dirigió 13 partidos en la Primera Nacional 2026 y mostró 75 tarjetas amarillas. Su promedio es de 5,77 por encuentro, es decir, casi 6 amarillas por partido.

Además, en esos 13 partidos registró 3 expulsiones por doble amarilla, 1 roja directa y cobró 3 penales. Uno de esos penales fue sancionado para el Lobo, pero el arquero Nahuel Galardi, de Deportivo Maipú, le atajó el remate a Martín Lazarte.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Patronato

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato se disputará este sábado 22 de agosto, desde las 15:30 horas, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Gimnasia volvió a la victoria

El Lobo llega después de volver a la victoria tras tres derrotas consecutivas. En su última presentación venció 1-0 a Chaco For Ever con gol de Francisco Maidana, luego de haber caído ante Tristán Suárez, Quilmes y Colegiales.

Patronato llega en zona de descenso

Patronato, en tanto, está penúltimo en la tabla, con 24 unidades y en zona de descenso. Además, viene de cosechar tres empates y dos derrotas. El Patrón también atraviesa un contexto de mucha tensión entre la dirigencia, el plantel y la hinchada, luego de caer en el clásico ante Colón y de que algunos jugadores fueran golpeados después del partido.