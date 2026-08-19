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19 de agosto de 2026 - 09:20
Deportes.

El salteño Federico Benítez volverá a dirigir Gimnasia de Jujuy vs Patronato

Federico Benítez fue el árbitro designado por la AFA para dirigir el encuentro entre Gimnasia de Jujuy vs Patronato por la Fecha 26 de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Federico Benítez árbitro

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La terna arbitral se completará con Joaquín Badano como primer asistente, Robertino Rosas como segundo asistente y Enzo Gutiérrez como cuarto árbitro.

Luego, Benítez volvió a impartir justicia en el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Maipú, que terminó igualado 1-1. En ese cruce, el árbitro mostró 7 tarjetas y marcó una expulsión.

Estadísticas de tarjetas de Federico Benítez

Federico Benítez dirigió 13 partidos en la Primera Nacional 2026 y mostró 75 tarjetas amarillas. Su promedio es de 5,77 por encuentro, es decir, casi 6 amarillas por partido.

Además, en esos 13 partidos registró 3 expulsiones por doble amarilla, 1 roja directa y cobró 3 penales. Uno de esos penales fue sancionado para el Lobo, pero el arquero Nahuel Galardi, de Deportivo Maipú, le atajó el remate a Martín Lazarte.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy vs Patronato

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Patronato se disputará este sábado 22 de agosto, desde las 15:30 horas, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Gimnasia volvió a la victoria

El Lobo llega después de volver a la victoria tras tres derrotas consecutivas. En su última presentación venció 1-0 a Chaco For Ever con gol de Francisco Maidana, luego de haber caído ante Tristán Suárez, Quilmes y Colegiales.

Patronato llega en zona de descenso

Patronato, en tanto, está penúltimo en la tabla, con 24 unidades y en zona de descenso. Además, viene de cosechar tres empates y dos derrotas. El Patrón también atraviesa un contexto de mucha tensión entre la dirigencia, el plantel y la hinchada, luego de caer en el clásico ante Colón y de que algunos jugadores fueran golpeados después del partido.

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