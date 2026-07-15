Juan Cruz Robledo dirigirá a Gimnasia de Jujuy: el historial ante el Lobo con una expulsión

Juan Cruz Robledo

Juan Cruz Robledo será el árbitro del partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes por la Fecha 21 de la Primera Nacional. El juez tiene un antecedente muy corto con el Lobo, ya que este será apenas el segundo encuentro en el que estará a cargo de un partido del conjunto jujeño.

La terna arbitral se completará con Pablo Gualtieri como asistente 1, Agustín Méndez como asistente 2, y Mariano Negrete como cuarto árbitro.

Quién es Juan Cruz Robledo, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Quilmes Juan Cruz Robledo fue designado para dirigir el cruce entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes por la Fecha 21 de la Primera Nacional. El historial del árbitro con el equipo jujeño registra un solo antecedente. Ese partido fue ante Tristán Suárez, el 21 de marzo, por la Fecha 6 del campeonato.

Cómo le fue al Lobo el día que lo dirigió Juan Cruz Robledo La primera vez que Robledo dirigió a Gimnasia de Jujuy, el equipo de Hernán Pellerano perdió 3-0 ante Tristán Suárez.

En ese encuentro, la actuación del árbitro no pasó desapercibida: amonestó a cuatro jugadores del Lobo y expulsó a Nicolás Dematei. En tanto, un jugador de El Lechero recibió tarjeta amarilla. Los partidos que dirigió Juan Cruz Robledo en la Primera Nacioanl 2026 En lo que va de 2026, Robledo dirigió un total de 17 partidos de la Primera Nacional. El último fue Atlanta vs. Colegiales, encuentro en el que el equipo de Cristian Pellerano ganó 1-0. Los otros partidos en los que estuvo el juez fueron: Atlanta 1-0 Colegiales

Almirante Brown 3-1 Mitre

Nueva Chicago 2-0 Chacarita

All Boys 1-1 Racing de Córdoba

Atlanta 1-1 Gimnasia y Tiro

Morón 2-0 Estudiantes de Caseros

Godoy 2-1 Racing de Córdoba

Almirante Brown 1-0 Chaco For Ever

San Telmo 1-0 All Boys

Midland 0-1 San Martín de San Juan

Almagro 0-1 Patronato

Atlanta 1-2 Nueva Chicago

San Telmo 0-3 Quilmes

Tristán Suárez 3-0 Gimnasia de Jujuy

Atlético Rafaela 1-0 Temperley

Almagro 0-1 San Martín de Tucumán

Atlanta 1-0 Quilmes

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