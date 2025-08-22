Así están las rutas en este viernes 22 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

Viento Norte en este viernes 1° de agosto en Jujuy

Estado de transitabilidad: media calzada con paso alternado

Se recomienda a los señores conductores transitar con precaución por dicho sector, debido a que en el lugar se produjo el vuelco de un camión.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Con motivo de pronosticarse un alerta amarilla por viento zonda, se recomienda a los conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas, manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular.

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1158 EN intersección con RP 61- ALT. Loc. Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Transitable con precaución

