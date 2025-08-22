viernes 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 - 08:46
Tránsito.

Así están las rutas en este viernes 22 de agosto: cortes, desvíos y hechos viales

En este viernes 22 de agosto te contamos el estado de las rutas de Jujuy. Cortes por trabajos sobre la calzada y hechos viales registrados en la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Viento Norte en este viernes 1° de agosto en Jujuy

Viento Norte en este viernes 1° de agosto en Jujuy

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

RP 1 accidente en El Piquete – departamento de San Pedro

Estado de transitabilidad: media calzada con paso alternado

Se recomienda a los señores conductores transitar con precaución por dicho sector, debido a que en el lugar se produjo el vuelco de un camión.

Alerta amarilla por viento zonda para toda la provincia

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos

El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas

Estado de transitabilidad: con extrema precaución

Con motivo de pronosticarse un alerta amarilla por viento zonda, se recomienda a los conductores circular con precaución por los distintos corredores viales, respetando las señales de tránsito, las velocidades máximas, manteniendo la distancia apropiada de frenado y tomar toda medida de seguridad pertinente al momento de circular.

Viento norte
Viento Norte en este viernes 1° de agosto en Jujuy

Viento Norte en este viernes 1° de agosto en Jujuy

Tramo RN 34 KM 1188 al 1190 intersección con RP 1 y RP 56 - San Pedro De Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

* RN 34 en sentido Sur - Norte, lo harán por rama derecha de acceso al puente, los conductores en sentido Norte - Sur, serán desviados por la rama izquierda de acceso a dicho puente

* Los vehículos que transiten por las Rutas Provinciales deberán incorporarse a la RN 34 por medio de las rotondas.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34
Cortes por obras en la rutas nacional 34 Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Cortes por obras en la rutas nacional 34

Tramo 1188 al 1190 de la RN 34

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6 - San Pedro de Jujuy

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: desvío de transito permanente

* Se implementara un desvío vehicular permanente en el km 1190,6 al km 1192,6 de la ruta nacional 34 a la altura de San Pedro de Jujuy, hasta que se completen los trabajos de construcción.

* En este sentido los vehículos que transiten por RN34 en sentido Sur-Norte deberán realizarlo por la rama izquierda y los conductores que lo realicen en sentido Norte-Sur, serán desviado por la rama derecha.

MOTIVO: obra autopista Ruta Nacional 34

RECOMENDACIONES: transitar con máxima precaución, reduciendo la velocidad, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal que regula el tránsito en el sector.

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6
Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1190,6 al 1192,6

Tramo RN 34 KM 1158 EN intersección con RP 61- ALT. Loc. Manantiales

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: Habilitado para todo tipo de transito

MOTIVO: desvío vehicular por obra en autopista Ruta Nacional 34 desde día 07 al 31 de agosto

* Los vehículos que transiten por la Ruta Nacional 34, en sentido sur-norte deberán realizarlo por la rama derecha, hacer la rotonda y continuar por la rama izquierda por el desvió hasta empalmar a la derecha de la ruta nuevamente, en tanto, los conductores que lo realicen en sentido norte-sur, serán desviados por la rama derecha.

* Por su parte, los vehículos que transiten por Ruta Provincial 61, en sentido este-oeste, que se dirijan al S

RN 34 KM 1158
Estado de las rutas EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Estado de las rutas

EN TRAMO RN 34 KM 1158 EN INTERSECCIÓN CON RP 61- ALT. LOC. MANANTIALES

Ruta Provincial Nº 4, intersección Airampo y Escuela N°190 Macedonio Graz

ESTADO DE TRANSITABILIDAD: corte total con desvío RN 9 por barrio Los Molinos

MOTIVO: trabajos de construcción de puente sobre arroyo huaico grande por parte de vialidad de la prov.

Se informa a los señores conductores, transitar con precaución en dicho sector, debido a que en el lugar personal de vialidad provincial se encuentra realizando tareas de contrición de puente; se les recomienda circular con velocidad reducida, manteniendo la distancia apropiada de frenado, respetando las señalizaciones viales e indicaciones del personal de seguridad vial que realizan regulación de tránsito en el sector.

Cortes en el arroyo Huaico Grande
Cortes en el arroyo Huaico Grande

Cortes en el arroyo Huaico Grande

Transitable con precaución

Estado de transitabilidad de rutas - 14 de agosto -

  • Complejo fronterizo integrado Paso de Jama habilitado para todo tipo de vehículos en su horario habitual desde hs 08:00 hasta hs 18:00
  • RN34, intersección con RP 61, Localidad de Manantiales desvió del tránsito hasta el 31 de agosto
  • RP n°4, intersección Airampo y Escuela 190, corte total con desvíos por RN9 B° Los Molinos. Por construcción de puente
  • RN 9 altura Cuesta de Barcena hasta localidad de Volcán (neblinas)
  • RN 52 km 194 paraje Archivarca hasta Salar de Jama (por arena sobre la calzada)
  • RP 79 desde localidad El Moreno hasta RN 51 - Salta
  • RP 78 desde localidad El Moreno hasta Laguna Colorada (cortes en diferentes partes)
  • RP 83 tramo Valle Colorado hasta Valle Grande - Camino vecinal desde Santa Catalina hasta loc. El Angosto
  • RP 73 l localidad Palca de Aparzo
  • RP 73 localidad Santa Ana
  • RP 73 localidad Caspala
  • RN 40 desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey
  • RN 40 alt localidad Cienaga de Paicone - dpto Santa Catalina
  • RP 78 desde el colorado hasta paraje tuska
  • RP 13 loc de Iturbe
  • RP 4 alt Puente Arroyo Las Peras
  • RP 70 desde RN 52 hasta RN 51 - salta (km 34, km 38, km 40)
  • RP 70b desde RN 52 hasta RN 51 - salta (km 15 y km 53)
  • RP 19 alt Normenta - Ledesma

