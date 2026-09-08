La actividad industrial cayó 4,9% y la construcción retrocedió 4,5% en julio, según el INDEC

Los últimos informes del INDEC mostraron un retroceso de la actividad tanto en la construcción como en la industria manufacturera durante julio de 2026 . Los dos sectores registraron caídas frente al mismo mes del año pasado y también mostraron bajas respecto de junio, aunque el panorama cambia al observar el acumulado anual.

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En el caso de la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio . Además, la serie desestacionalizada mostró una baja de 4,6% respecto del mes anterior y la tendencia-ciclo retrocedió 1,1%.

Pese al resultado negativo de julio, entre enero y julio la construcción mantiene un resultado positivo: el acumulado de los primeros siete meses del año se ubicó 1,7% por encima del mismo período de 2025 .

El detalle de los materiales utilizados permite dimensionar el retroceso registrado durante julio. El consumo de asfalto cayó 23,1% interanual , mientras que el yeso bajó 21,2% y los ladrillos huecos, 12,9%.

También se registraron disminuciones en hormigón elaborado (-9,5%), cemento Portland (-8,1%), placas de yeso (-7,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y hierro redondo y aceros para la construcción (-2,4%). En sentido contrario, los artículos sanitarios de cerámica aumentaron 7%, mientras que el grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano avanzó 22,8%.

Otro dato que muestra una situación diferente es el empleo registrado. En junio de 2026 había 376.374 puestos de trabajo privados registrados en la construcción, un 1,2% más que un año atrás. En el primer semestre, el incremento acumulado fue de 0,5%.

Además, la superficie autorizada para nuevas obras privadas aumentó 31,6% interanual en junio, hasta alcanzar 1.574.149 metros cuadrados.

La industria manufacturera también retrocedió

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La actividad industrial mostró un escenario más negativo. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) cayó 4,9% en julio frente al mismo mes de 2025 y retrocedió 5% frente a junio. En el acumulado enero-julio, la producción industrial registra una baja de 2,6% interanual.

Además, 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre los mayores descensos estuvieron otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), maquinaria y equipo (-26,7%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), textiles (-13%) y productos minerales no metálicos (-12,6%).

Dentro de maquinaria y equipo, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 46,6%, con menor producción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, entre otros productos.

Los números de julio muestran así un retroceso simultáneo de dos sectores centrales de la economía, aunque con una diferencia: la construcción todavía conserva crecimiento en el acumulado de 2026, mientras que la industria manufacturera permanece en terreno negativo.