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8 de septiembre de 2026 - 16:46
INDEC.

La actividad industrial cayó 4,9% y la construcción retrocedió 4,5% en julio, según el INDEC

Los últimos datos del INDEC reflejan un retroceso en ambos sectores durante julio, con diferencias en la evolución acumulada de 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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En el caso de la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cayó 4,5% interanual en julio. Además, la serie desestacionalizada mostró una baja de 4,6% respecto del mes anterior y la tendencia-ciclo retrocedió 1,1%.

Pese al resultado negativo de julio, entre enero y julio la construcción mantiene un resultado positivo: el acumulado de los primeros siete meses del año se ubicó 1,7% por encima del mismo período de 2025.

Fuerte caída en varios insumos de la construcción

Datos de la construcción en Argentina.

Datos de la construcción en Argentina.

El detalle de los materiales utilizados permite dimensionar el retroceso registrado durante julio. El consumo de asfalto cayó 23,1% interanual, mientras que el yeso bajó 21,2% y los ladrillos huecos, 12,9%.

También se registraron disminuciones en hormigón elaborado (-9,5%), cemento Portland (-8,1%), placas de yeso (-7,2%), pisos y revestimientos cerámicos (-6,9%) y hierro redondo y aceros para la construcción (-2,4%). En sentido contrario, los artículos sanitarios de cerámica aumentaron 7%, mientras que el grupo que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano avanzó 22,8%.

Otro dato que muestra una situación diferente es el empleo registrado. En junio de 2026 había 376.374 puestos de trabajo privados registrados en la construcción, un 1,2% más que un año atrás. En el primer semestre, el incremento acumulado fue de 0,5%.

Además, la superficie autorizada para nuevas obras privadas aumentó 31,6% interanual en junio, hasta alcanzar 1.574.149 metros cuadrados.

La industria manufacturera también retrocedió

Industria en Argentina.

Industria en Argentina.

La actividad industrial mostró un escenario más negativo. El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) cayó 4,9% en julio frente al mismo mes de 2025 y retrocedió 5% frente a junio. En el acumulado enero-julio, la producción industrial registra una baja de 2,6% interanual.

Además, 12 de las 16 divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre los mayores descensos estuvieron otros equipos, aparatos e instrumentos (-31,4%), maquinaria y equipo (-26,7%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), textiles (-13%) y productos minerales no metálicos (-12,6%).

Dentro de maquinaria y equipo, la fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 46,6%, con menor producción de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, entre otros productos.

Los números de julio muestran así un retroceso simultáneo de dos sectores centrales de la economía, aunque con una diferencia: la construcción todavía conserva crecimiento en el acumulado de 2026, mientras que la industria manufacturera permanece en terreno negativo.

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